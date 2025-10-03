A Cagliari oltre 15 mila in piazza per Flotilla e Gaza, Todde “Mai in silenzio”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 15mila persone hanno invaso questa mattina le strade di Cagliari per partecipare al corteo indetto da Usb e Cgil in difesa della Flotilla per Gaza. Numeri parziali, quelli forniti dalla Digos, destinati a crescere: secondo gli organizzatori i partecipanti potrebbero arrivare a 30mila. Il lungo serpentone è partito da piazza Garibaldi, attraversando via Sonnino, via XX Settembre e via Roma, per raggiungere piazza del Carmine, sede dei comizi finali. La manifestazione si sta svolgendo in maniera assolutamente pacifica e registra un’adesione trasversale: tantissimi giovani e studenti, ma anche famiglie e cittadini di tutte le età. In testa al corteo hanno sfilato diversi esponenti politici, tra cui la governatrice Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

“In piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla Freedom Flotilla – ha commentato la governatrice – Non possiamo restare in silenzio davanti alla morte quotidiana di civili innocenti, donne, uomini e migliaia di bambini. Di fronte alla disumanità che si consuma sotto gli occhi del mondo, non possiamo essere indifferenti e girarci dall’altra parte. Serve avere il coraggio di prendere posizione e chiamare le cose con il loro nome. Noi siamo dalla parte della pace, della giustizia e dei diritti umani, senza ambiguità”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

