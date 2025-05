BORMIO (ITALPRESS) – Isaac del Toro ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025, la San Michele all’Adige – Bormio di 155 km. La maglia rosa ha trionfato in solitaria anticipando di 4″ Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

Decisiva la parte finale della tappa, a 48 km dall’arrivo Giulio Pellizzari, nuovo capitano della Red Bull – BORA – Hansgrohe dopo il ritiro di Primoz Roglic, ha provato il primo affondo seguito a ruota da Carapaz.

L’azione decisiva è stata quella del messicano, ai -9 km (dopo essersi difeso sul Mortirolo) ha staccato gli avversari, soltanto Carapaz è riuscito a tenere il ritmo: il capitano della UAE ha guadagnato qualche metro decisivo per la vittoria finale, Bardet invece è riuscito a vincere la volata a due.

Nuovi distacchi in classifica generale, col capitano della EF Education – EasyPost a 41″ e Simon Yates a 51″, primo degli italiani Damiano Caruso, quinto a 3’06”. Domani la diciottesima tappa, la Morbegno – Cesano Maderno di 144 km, una frazione dedicata ai velocisti.

LE DICHIARAZIONI

Isaac Del Toro: “Voglio essere sempre così, oggi ho lavorato in maniera molto intelligente. Sono contento per la squadra, sono davvero felice. La gamba? Vediamo giorno per giorno, voglio avere la mentalità giusta”.

Giulio Pellizzari: “Oggi è stata una tappa dura, forse il Mortirolo era un po’ troppo lontano dall’arrivo. Del Toro ha attaccato nel finale, io purtroppo non ho quell’esplosività. Ora continuiamo a crederci, vediamo dove possiamo arrivare. Sono stato contento di essere stato con Roglic in queste prime due settimane. In questi ultimi giorni ci mancherà, ma non ho nessun rimpianto di aver iniziato facendo il gregario”.

Lorenzo Fortunato: “Oggi pensavo potesse arrivare la fuga, io ho spinto un po’ di più per affondare, non c’era collaborazione. Il mio focus è su venerdì, sabato andranno tutti a tutta, vediamo cosa farà la maglia rosa e cosa faranno i big. Quest’anno abbiamo deciso di puntare alle tappe e alla maglia azzurra: ci stiamo divertendo”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Isaac del Toro MEX (UAE Team Emirates – XRG) in 3h58’48”

2. Romain Bardet FRA (Team Picnic PostNL) a 4″

3. Richard Carapaz ECU (EF Education – EasyPost) s.t.

4. Simon Yates GBR a 15″

5. Giulio Pellizzari ITA a 16″

6. Derek Gee CAN s.t.

7. Damiano Caruso ITA s.t.

8. Einer Rubio COL s.t.

9. Max Poole GBR s.t.

10. Afonso Eulalio POR a 56″

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates-XRG) in 65h30’34”

2. Richard Carapaz ECU (EF Education – EasyPost) a 41″

3. Simon Yates GBR (Team Visma | Lease a Bike) a 51″

4. Derek Gee CAN a 1’57”

5. Damiano Caruso ITA a 3’06”

6. Egan Bernal COL a 4’43”

7. Giulio Pellizzari ITA a 5’02”

8. Einer Rubio COL a 6’09”

9. Adam Yates GBR a 7’45”

10. Michael Storer AUS a 7’46”

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 252 punti

2. Olav Kooij NED 135

3. Wout Van Aert BEL 98

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 355 punti

2. Christian Scaroni ITA 125

3. Juan Ayuso ESP 54

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 65h30’34”

2. Giulio Pellizzari ITA a 5’02”

3. Max Poole GBR a 8’00”

