BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si è fermato in semifinale nel “Nordea Open”, torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro in scena sui campi in terra rossa di Bastad. L’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone svedese e 16esimo giocatore della classifica internazionale, si è arreso di fronte al norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, col punteggio di 6-3 7-5.

Domani, nel match che vale il titolo, Ruud sfiderà il vincente dell’altra semifinale, che vede in campo l’argentino Francisco Cerundolo e il russo Andrey Rublev.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]