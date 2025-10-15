A Baku al via la settimana della cucina italiana nel mondo

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – La decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (Scim) ha preso il via a Baku, capitale dell’Azerbaigian. L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Azerbaigian e dall’Agenzia per il Commercio Estero (Ice) di Baku, si svolge dal 14 al 18 ottobre.

L’Ambasciatore d’Italia in Azerbaigian Luca Di Gianfrancesco, intervenendo alla cerimonia di apertura, ha sottolineato che “il tema di quest’anno riveste un significato speciale, combinando tre elementi chiave: salute, cultura e innovazione. Grazie a questi aspetti, la cucina italiana è in lizza per l’inclusione nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e dal Ministero della Cultura”, decisione attesa entro la fine dell’anno.

Cecilia Oliva, Direttrice dell’Ice in Azerbaigian, ha sottolineato i crescenti legami commerciali ed economici tra i due Paesi e ha sottolineato l’interesse del mercato azerbaigiano per i prodotti italiani. Nell’ambito della settimana, il rinomato chef italiano Bobo Cerea del ristorante Da Vittorio di Bergamo, tre stelle Michelin, è stato invitato a Baku. Durante la conferenza stampa di apertura, ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di presentare la gastronomia italiana in Azerbaigian. Dopo la conferenza stampa di presentazione per i media locali e per influencer/blogger al Four Seasons Hotel, lo Chef Cerea ha tenuto una Masterclass a beneficio dei media intervenuti. Il 16 ottobre, lo Chef parteciperà a uno dei programmi culinari più seguiti della TV di Stato AZTV, “Gune davam”, presentando la sua esclusiva ricetta Risotto “Portofino” mantecato al pesto con gamberi di Oneglia. Sono previste inoltre due cene promozionali a beneficio di ospiti istituzionali, rappresentanti del corpo diplomatico e operatori economico-commerciali per valorizzare la tradizione della cucina italiana e i prodotti del territorio e del Made in Italy.

