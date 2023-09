ROMA (ITALPRESS) – “La città vuole contribuire a tenere viva e forte la memoria dei drammi e degli eroismi che l’8 settembre e le sue conseguenze determinarono, segnando da un lato il punto più basso raggiunto dal disfacimento della patria e dello Stato italiano determinato dalla dittatura fascista e dalla sciagurata guerra, al tempo stesso il punto di riscatto e di rilancio della patria e dei principi di libertà, giustizia, pace e democrazia che furono poi scolpiti nella nostra Costituzione”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della cerimonia commemorativa dell’80° Anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza dell’8 settembre. “80 anni fa ci fu il collasso di uno Stato corroso e sottomesso a una ideologia che raggiunse l’abominio delle leggi razziali. La patria rinacque e gli eroi militari e civili scelsero di combattere e di non essere spettatori della guerra, ma di riscattare in prima persona l’onore della patria. Sono gli eroi a cui dobbiamo il fatto che l’Italia ha saputo rialzarsi e incamminarsi in una strada di prosperità, pace e democrazia”, aggiunge.

