8 marzo, Schillaci “Impegno per la salute e il benessere delle donne”

ROMA (ITALPRESS) – “Le donne svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società e in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo rinnoviamo il nostro impegno a tutela del loro benessere e della loro salute in tutte le fasi della vita. Un impegno orientato a rafforzare percorsi di prevenzione, cura e assistenza sempre più efficaci e attenti alla specificità femminile. In questa Giornata un pensiero particolare va tutte le donne che ogni giorno si prendono cura della salute degli italiani. Dalle corsie degli ospedali agli ambulatori, dai laboratori di ricerca ai servizi territoriali, le donne rappresentano la maggioranza del personale sanitario e una forza fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale che continueremo a sostenere e valorizzare. Investire nel benessere e nella salute delle donne significa investire nel futuro della nostra comunità”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

