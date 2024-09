70 anni Guida Michelin, Do “Approfondito tema turismo enogastronomico”

TORINO (ITALPRESS) - "In occasione dei 70 anni della guida Michelin abbiamo voluto approfondire l'argomento del taste tourism, cioè il turismo enogastronomico. Parliamo di un flusso di denaro che, nel 2023, ammonta a 438 milioni di euro e si stima che per quest'anno arrivi a mezzo miliardo" ha dichiarato Marco Do, direttore Comunicazione e Relazioni esterne Michelin Italia in occasione dell'evento "Road to 70" organizzato dalla Michelin alla Nuvola Lavazza di Torino. La serata è stata, infatti, anche l'occasione per presentare alcuni risultati dello studio che Michelin ha realizzato con JFC, società che si occupa di marketing territoriale, per capire quale sia l'impatto dei flussi turistici generati dalla presenza dei ristoranti stellati. Ogni ristorante con una stella genera benefici diretti sul territorio per oltre 800mila euro che diventano oltre due milioni di euro in presenza di un ristorante con due stelle. I ristoranti che vantano le tre stelle, invece, generano un risultato pari a 6,5 milioni di euro ciascuno. Quasi il 70 percento dei gestori di hotel di qualità localizzati nei pressi di un'insegna stellata Michelin, inoltre, dichiara di avere clienti giunti in albergo proprio per recarsi in uno specifico ristorante. Lombardia, Campania e Piemonte sono le regioni che beneficiano maggiormente della presenza dei ristoranti stellati, mentre a livello provinciale Napoli precede Roma e Milano.