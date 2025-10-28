63enne tedesco muore annegato nel Palermitano

CEFALÙ (PALERMO) (ITALPRESS) – Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato oggi pomeriggio nelle acque di Cefalù (Palermo), nei pressi di Mazzaforno. Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza successo.

La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), a causa dell’accesso impervio alla spiaggia. Due squadre di tecnici del Soccorso Alpino, dopo avere ottenuto l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, hanno trasportato l’uomo fino a dove poteva giungere il carro funebre. Le attività di Polizia Giudiziaria sono state condotte dalla Guardia Costiera – Capitaneria di porto di Cefalù. Presenti anche i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù.

– foto ufficio stampa Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico –

(ITALPRESS).