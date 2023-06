LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – 400 migranti sono in difficoltà nel sud della Sicilia. Lo ha confermato l’ong internazionale Alarm Phone. La Ong ha aggiunto di essere in contatto con un gruppo di migranti che viaggiano su un grosso peschereccio. “Dicono di essere esausti e senza cibo e acqua potabile dopo il lungo viaggio”, ha detto Alarm Phone in un tweet, aggiungendo che “chiedono soccorso urgente!”

Intanto l’Ong SeaWatch ha accusato le autorità maltesi di aver dato ordine a un mercantile di proseguire con il viaggio nonostante un barcone con 25 migranti in difficoltà nel Mediterraneo che rischiasse di annegare. Lo ha confermato anche l’ong Alarm Phone secondo cui i 25 migranti a bordo stanno già prelevando l’acqua dalla barca. SeaWatch ha twittato che la nave mercantile Merv Marseille gestita da Maersk era originariamente diretta verso la barca, ma è stata ordinata da Malta di proseguire. Ha anche affermato che altre due navi mercantili erano vicine alla barca in difficoltà e hanno ricevuto l’ordine di proseguire dal centro di coordinamento dei soccorsi maltese.

Seawatch ha allertato le autorità che i migranti stanno annegando e ha accusato l’Unione Europea non solo di non soccorrere i migranti, ma di prevenirlo attivamente.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it