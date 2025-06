TORINO (ITALPRESS) – Retesette ha raccontato il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, portando l’evento ben oltre le mura del Lingotto, registrando incontri con vip, autori, editori e lettori. Il giorno dell’inaugurazione del Salone del Libro il ministro per la cultura, Alessandro Giuli, subito dopo il taglio del nastro, è stato intervistato dalle troupe di Retesette.

“40 ore di diretta, 310 interviste, 125 ospiti in studio, 80 eventi seguiti: un racconto televisivo trasmesso in DTT su tutto il Nord-Ovest, via satellite e in streaming su tutte le piattaforme” spiega l’editore Piero Manera. “Le clip audiovisive sono sbarcate sui social network, ma con la qualità altissima dei servizi televisivi” precisa ancora l’editore. “Operando in questo modo, la qualità è stata premiata dall’algoritmo”.

“Abbiamo raccontato l’evento in tutte le sue sfaccettature, realizzando così l’obiettivo di esprimere il legame con il territorio, attuando il principio della tv di prossimità, ma nella logica di portare lontano le eccellenze di Torino e del Piemonte, puntando su grandi eventi”, dice ancora Manera. “Insomma, ancora una volta l’obiettivo finale è stato raggiunto, guardando già al Salone del libro 2026. Una produzione firmata Retesette, realizzata con il supporto della Camera di Commercio di Torino e di SDO, che ha valorizzato il Salone del Libro con linguaggi e strumenti televisivi di alta qualità”.

Tra gli ospiti di spicco: i ministri Alessandro Giuli, Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin. E poi: Luciana Littizzetto, Massimo Cacciari, Dario Gallina, Silvio Viale, Annalena Benini, Stefano Lorusso, Alberto Cirio, Marco Gilli, Sergio Brio, Paolo Pulici, Marco Gay, Simone Cristicchi, Guido Bolatto, Roberto Saviano, Antonio Albanese, Mauro Corona, Aldo Cazzullo, Ornella Vanoni, Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Beppe Severgnini, Debora Compagnoni, Beppe Culicchia, Christian Greco, Marco Berry, Luciano Moggi, Geronimo Stilton, Valter Rolfo, Pietro Grasso, Gian Carlo Caselli, Michele Padovano.

– foto ufficio stampa Retesette –

(ITALPRESS).