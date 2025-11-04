4 novembre, a Napoli celebrazioni al Mausoleo e in piazza del Plebiscito

NAPOLI (ITALPRESS) – Come tutte le piazze d’Italia anche Napoli celebra la festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Un ricco programma durato l’intera mattinata ha chiamato a raccolta la cittadinanza coinvolta da istituzioni civili, religiose e militari. Due nello specifico le fasi salienti della cerimonia: un primo toccante momento va in scena a Posillipo, nel Mausoleo, con la tradizionale deposizione della corona d’alloro per i caduti. Un passaggio doveroso che fa da preludio all’appuntamento di piazza del Plebiscito nel corso del quale sono consegnate trenta onorificenze al merito, per altrettanti cittadini della provincia di Napoli, e c’è l’assegnazione delle medaglie in memoria ai prigionieri di guerra. Il valore del ricordo è in prima linea ed emerge chiaramente anche dai messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, letti alla platea rispettivamente dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e dal comandante del presidio interforze, l’ammiraglio Vincenzo Montanaro. Dinanzi ad uno schieramento composto dai plotoni di Esercito, Marina e Aeronautica, accompagnati dalle forze dell’ordine non militari, le note dell’inno di Mameli hanno invece incorniciato la cerimonia dell’alzabandiera.

Nel corso della giornata, per avvicinare ancora di più i cittadini alle forze armate, la Marina ha aperto a visite gratuite tutte le sue basi e unità navali. “Questa giornata – dice l’ammiraglio Montanaro – è un momento di unione e il tema che ha scelto il ministro, ‘la difesa è una forza che unisce’, va proprio a far comprendere che quando c’è una condivisione di intenti, una condivisione di scopi fra tutti gli elementi civili e militari, gli effetti sono nettamente superiori della somma di quello che ogni singolo elemento potrebbe dare. Quindi è una strategia vincente e ci vede tutti quanti uniti con uno stesso scopo, quello di far crescere questo Paese”.

