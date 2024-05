CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta stanzia oltre 4 milioni di euro per il 2023 in favore dei Comuni maggiormente esposti dalle servitù militari in Sardegna. Le risorse sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali, nelle seguenti quattro “macro aree”: La Maddalena, Poligono di Capo Frasca – Aeroporto di Decimomannu, Poligono di Salto di Quirra – Capo San Lorenzo, Poligono di Capo Teulada. “Fondi più che raddoppiati” sottolinea la Regione in una nota a margine della riunione di Giunta presieduta dalla governatrice Alessandra Todde. “I circa 4 milioni di euro sono stanziati per il 2023 mentre prima erano 5 milioni circa, ma valevoli per un triennio, quindi circa 1.7 milioni l’anno. Quindi per l’anno 2023 sono oltre 4 milioni per una sola annualità”. I parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle aree interessate sono stabiliti in base alle giornate/anno di utilizzazione dei poligoni di tiro, delle aree di sgombero, servitù militari proprie, superficie dei poligoni di tiro, giornate/anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco, superfici di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco e gli apporti finanziari (stipendi del personale militare e civile).

