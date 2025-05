35 milioni per la Fase due di Agenda Sud, Valditara “Puntiamo ad una Italia con eguali opportunità formative”

ROMA (ITALPRESS) – Parte oggi la Fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d’istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale.

“Avevamo stanziato 325 milioni di euro per le scuole delle regioni del Mezzogiorno. Ora aggiungiamo altri 35 milioni di euro, che si traducono in ulteriori 100mila euro per le scuole che presentano maggiori fragilità”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. I nuovi fondi consentiranno di fornire sussidi didattici come libri, tablet e pc, di riqualificare spazi e ambienti scolastici, nonché di fornire le attrezzature per palestre, mense, auditorium e laboratori.

Potranno, inoltre, essere avviati percorsi didattici e formativi innovativi, potenziate le competenze di base e ampliate le opportunità di crescita per le studentesse e gli studenti, anche attraverso programmi di formazione all’estero. I fondi saranno utilizzati anche per pagare i docenti e il personale Ata coinvolti nelle attività aggiuntive.

“Puntiamo a promuovere una didattica nuova per far sì che l’Italia sia veramente unita, superando i divari e garantendo a tutti, al di là delle aree territoriali e dei contesti sociali, eguali opportunità formative”, ha concluso il Ministro.

