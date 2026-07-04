Piano Casa, Anief “Servono risorse per garantire agevolazioni al personale scolastico”

ROMA (ITALPRESS) – Arriva in Gazzetta Ufficiale la norma sul Piano Casa introdotta nella Legge 116/2026 per arginare l’emergenza abitativa: le misure sbloccano fondi e procedure per ampliare l’offerta residenziale pubblica e convenzionata, venendo incontro alle categorie che faticano a sostenere i costi del libero mercato.

Tra queste, si menziona il personale scolastico, assieme a sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine, tra i destinatari prioritari dei nuovi alloggi destinati ai lavoratori fuori sede. “Con l’approvazione definitiva della legge – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – chiediamo risorse in bilancio per garantire affitti agevolati e sconti fiscali su mutui prodotti dal personale scolastico, oltre che prevedere una specifica indennità per tutti coloro che operano lavorativamente fuori sede. Servono quindi ulteriori finanziamenti per allargare la platea che vedrà coinvolti almeno 70 mila cittadini. Inoltre, chiediamo delle agevolazioni per spese di trasporto e viaggio, considerando l’elevato numero di pendolari, spesso anche precari che percepiscono stipendi base, che operano nei nostri istituti scolastici”, conclude il leader del sindacato.

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