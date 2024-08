33 lavoratori indiani ridotti in schiavitù, due arresti in Veneto

VERONA (ITALPRESS) - Sono stati arrestati due cittadini di nazionalità indiana accusati di aver ridotto in schiavitù 33 lavoratori. In particolare, in continuità con la recente attività svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Legnago che aveva consentito di denunciare due cittadini di nazionalità indiana, residenti a Cologna Veneta (Verona), l'autorità giudiziaria scaligera ha emesso nei loro confronti due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I due avrebbero costretto a lavorare 33 cittadini indiani in "totale stato di sfruttamento - spiegano i finanzieri -, maltrattamento e segregazione, costringendoli a vivere in condizioni precarie e degradanti". col4/gsl