ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Roma la presentazione ufficiale del 22° Rapporto “Ospedali&Salute”, realizzato da AIOP (Associazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Territoriali e delle Aziende Socio-Sanitarie Residenziali e Territoriali di Diritto Privato) con la collaborazione della Fondazione Sanità Futura ed edito da FrancoAngeli, con la moderazione del Vicedirettore del Tg La7 Andrea Pancani.

Ad aprire i lavori con un videomessaggio è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci: “Il Rapporto non è soltanto uno strumento di monitoraggio e conoscenza dell’offerta sanitaria, ma rappresenta anche un’importante occasione per ribadire il ruolo fondamentale che il privato convenzionato svolge all’interno della rete dell’assistenza sanitaria. I dati contenuti nel Rapporto confermano una verità che dovrebbe essere acquisita, essendo prevista anche nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale: il privato convenzionato integra, senza sostituirlo, il settore pubblico e contribuisce a rafforzare la capacità del sistema di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”, ha dichiarato il Ministro, che ha poi proseguito affermando che l’obiettivo comune è “garantire ai cittadini risposte tempestive e appropriate, perchè i cittadini non guardano alla natura giuridica delle strutture, ma alla possibilità di ricevere le cure di cui hanno bisogno nei tempi giusti. Con questa consapevolezza abbiamo previsto che tutta l’offerta pubblica e privata convenzionata debba confluire nei sistemi di prenotazione”, ha aggiunto Schillaci, evidenziando che “gli ultimi dati della piattaforma Agenas ci restituiscono un incremento significativo di prestazioni erogate che confermano che questa è la strada giusta. In tempo di manovra finanziaria – ha concluso – è necessario ribadire che tutte le misure presenti nella Legge di Bilancio, incluse quelle che coinvolgono anche il privato convenzionato, come gli aggiornamenti di tariffe ospedaliere o la possibilità di incremento di prestazioni dalle strutture convenzionate, sono sempre ed esclusivamente finalizzate a garantire risposte più efficaci e tempestive ai nostri cittadini”.

Gabriele Pelissero, Presidente Nazionale di AIOP, ha illustrato il senso e i principali risultati del volume: “E’ tempo di superare la narrazione ideologica che contrappone pubblico e privato: servizio pubblico è tutto ciò che viene messo a disposizione dei cittadini a carico della fiscalità generale”, ha dichiarato Pelissero.

“I dati del 22° Rapporto smentiscono chi ci riduce a prestazioni semplici: il privato accreditato garantisce oltre il 30% dei posti letto complessivi, con punte del 76% nella riabilitazione e del 58% nella lungodegenza, e assicura il 28% dei ricoveri totali e il 36% della specialistica ambulatoriale, comprendendo il 42% della diagnostica strumentale e il 36% dei laboratori. E’ determinante anche nell’alta complessità, dove realizza quasi il 30% dei ricoveri complessivi di cardiochirurgia, oltre il 63% dell’ortopedia e circa il 25% della chirurgia oncologica. E’ la prova che, per volumi ed esiti, il privato accreditato svolge un ruolo essenziale: non siamo un’alternativa o un concorrente del pubblico, ma parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo le due gambe dello stesso sistema: se una si indebolisce, crolla tutto”.

L’analisi tecnica e territoriale è stata illustrata da Alice Basiglini dell’Ufficio Studi AIOP: “Attraverso l’analisi di fonti validate, abbiamo rappresentato la forma reale del Servizio sanitario nazionale, quale sistema strutturalmente misto, pubblico e privato accreditato. Non solo la componente di diritto privato del Ssn garantisce oltre un quarto dei ricoveri ospedalieri e oltre un terzo delle prestazioni ambulatoriali, ma assicura i trattamenti e gli interventi di maggiore complessità e qualità. A conferma di ciò, si registra un peso medio di 1,52 contro il 1,36 del comparto pubblico, mentre gli esiti dei trattamenti e degli interventi erogati dalle strutture private accreditate sono migliori nella quasi totalità degli indicatori di Agenas, con valutazioni superiori allo standard nel 67% dei casi, rispetto al 55,5% delle pubbliche. Tutto questo, con un finanziamento che dal 2005 ha assorbito sempre la stessa percentuale di risorse pubbliche, pari al 20% circa, mentre le risorse per l’acquisto di prestazioni dalle strutture pubbliche è passata dal 55% al 62% del totale.

I risultati del volume hanno fatto da preludio alla tavola rotonda “Privato nel SSN, fornitori o partner?”. Al dibattito hanno preso parte Luciano Ciocchetti (Vicepresidente Commissione Affari sociali, Camera), Francesco Zaffini (Presidente Commissione Affari sociali e Sanità, Senato), Marco Osnato (Presidente Commissione Finanze, Camera), Ilenia Malavasi (Commissione Affari sociali, Camera), Davide Faraone (Commissione Bilancio, Camera) e Andrea Costa (Responsabile Sanità Noi Moderati).

Un riconoscimento trasversale al ruolo imprescindibile della componente di diritto privato accreditata, indicata come uno dei due capisaldi su cui si regge il Servizio Sanitario Nazionale, è emerso dal confronto tra i rappresentanti di maggioranza e opposizione. Pur nella diversità delle sensibilità politiche sugli strumenti da adottare, i relatori hanno condiviso la necessità di rafforzare la sinergia tra pubblico e privato in armonia con il principio di sussidiarietà, ribadendo che il servizio pubblico si definisce dalla qualità delle cure offerte ai cittadini e non dalla natura giuridica dell’erogatore.

Sul fronte operativo e della Legge di Bilancio 2027, il dibattito ha evidenziato l’esigenza di completare il CUP unico integrando le agende pubbliche e private per abbattere le liste d’attesa. Accanto all’aggiornamento delle tariffe ospedaliere – per il quale sono previsti ulteriori 500 milioni – è stata richiamata la necessità di una revisione verticale dei DRG e del superamento degli attuali tetti di spesa, indispensabile per evitare una contrazione dei volumi di cura, insieme a una maggiore attenzione verso la prevenzione, la sanità integrativa e l’efficienza nell’uso delle risorse.

-foto ufficio stamap AIOP –

(ITALPRESS).

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