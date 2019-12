22 PUNTI DI GALLINARI NEL SUCCESSO DEI THUNDER

Affermazione interna di Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena, i Thunder travolgono i Phoenix Suns per 126-108 con un’ottima prova di Danilo Gallinari, capace di finire a referto con un bottino personale di 22 punti in 30 minuti di impiego, impreziositi da 6 rimbalzi e 1 assist; il più prolifico è il canadese Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander, autore di 32 punti. Sconfitta esterna, invece, per i New Orleans Pelicans, al tappeto per 106-102 sul parquet dei Golden State Warriors. Solo panchina per l’azzurro Nicolò Melli. Questi gli altri risultati: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies 114-107; Indiana Pacers-Sacramento Kings 109-105; Boston Celtics-Detroit Pistons 114-93; Toronto Raptors-Washington Wizards 122-118; Miami Heat-New York Knicks 129-114; Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 98-117; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 109-100; Portland Trail Blazers-Orlando Magic 118-103.

(ITALPRESS).