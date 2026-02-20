20 kg di droga nascosti nella ruota di scorta, 2 arresti a Padova

PADOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 15 chili di eroina e 5 chili di cocaina e arrestate due persone con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di una autovettura con targa francese in ingresso al casello autostradale di Padova Ovest, scrivono le fiamme gialle in una nota, all’interno del veicolo i due soggetti di nazionalità nigeriana, poi risultati essere fratelli e residenti in Francia, “hanno da subito palesato un anomalo stato di agitazione alla richiesta dei finanzieri di esibire i documenti di identità e la patente di guida”. Inoltre, l’esame visivo di quest’ultima, apparentemente rilasciata da un’Autorità polacca, ha fatto emergere sospetti sulla sua falsità, come poi in effetti accertato.

Sulla base di tali elementi i finanzieri hanno proceduto quindi all’ispezione dell’autovettura, riscontrando la presenza di una ruota di scorta di dimensioni non compatibili con quelle montate dal veicolo e che, una volta estratta, risultava essere eccessivamente pesante. L’esito del controllo permetteva di accertare che, occultati all’interno della camera d’aria, erano presenti circa 20 chili di sostanza stupefacente, confezionata in ovuli e raccolta in sacchetti di plastica di varie dimensioni. Si è proceduto quindi al sequestro della sostanza stupefacente, dell’auto utilizzata per il trasporto e di 1.000 euro in denaro contante. I presunti drug mules sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e uso di documenti falsi ed associati presso la Casa Circondariale di Padova.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).