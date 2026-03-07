187 maltesi evacuati dagli Emirati Arabi Uniti mentre si intensifica la guerra in Iran

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un volo di evacuazione con a bordo 187 cittadini maltesi rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti è atterrato in sicurezza all’Aeroporto Internazionale di Malta nelle prime ore di sabato mattina. L’Airbus A330-300 è atterrato alle 4.58, riportando a casa cittadini maltesi che avevano chiesto di lasciare la regione dopo lo scoppio della guerra nel vicino Iran. Il volo è stato noleggiato e interamente finanziato dal governo maltese nell’ambito degli sforzi per assistere i cittadini colpiti dall’escalation del conflitto regionale. L’aereo è partito dall’aeroporto Al Maktoum di Dubai, noto anche come Dubai World Central, intorno all’1 di notte, con cinque ore di ritardo rispetto al programma iniziale. I dati dei tracciatori di volo indicano che l’aeromobile ha volato verso ovest attraversando l’Arabia Saudita e l’Egitto prima di entrare nel Mediterraneo e dirigersi verso Malta. Parenti e familiari si sono radunati all’aeroporto durante la notte, esprimendo sollievo nel vedere i propri cari scendere dall’aereo sani e salvi dopo il lungo viaggio di ritorno. Il ministro degli Esteri Ian Borg ha confermato il successo dell’operazione in un post su Facebook poco dopo l’atterraggio. “Sono molto felice che tutto sia andato bene”, ha scritto alle 6.13. Si stima che oltre 1.650 cittadini maltesi vivano in Medio Oriente. Dall’inizio della guerra, ha spiegato Borg, circa 215 maltesi hanno richiesto assistenza consolare, di cui 169 residenti negli Emirati Arabi Uniti.

Il personale diplomatico dell’ambasciata maltese negli Emirati e funzionari del Ministero degli Esteri hanno lavorato nell’ultima settimana per coordinare l’evacuazione, mantenendo tutto pronto per permettere la partenza non appena fosse disponibile uno slot di volo. Il primo ministro Robert Abela ha ribadito l’appello di Malta alla de-escalation mentre le tensioni in Medio Oriente continuano ad aumentare. Parlando in vista di un vertice a Bruxelles previsto per la fine del mese, Abela ha affermato che Malta resta fermamente favorevole al dialogo e alla pace. “La nostra posizione rimane chiara: favorire la de-escalation per consentire un dialogo di pace”, ha dichiarato. Abela ha inoltre avvertito che il conflitto potrebbe avere conseguenze economiche più ampie, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi globali del petrolio. Nel frattempo, diverse ONG hanno esortato il governo a garantire che le infrastrutture maltesi non vengano utilizzate per sostenere azioni militari contro l’Iran.

– foto Ministero degli Esteri di Malta –

(ITALPRESS).