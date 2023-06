LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Sono 150 i migranti in pericolo nella zona di ricerca e salvataggio maltese. Lo rende noto Alarm Phone, che ha ricevuto un messaggio di allerta che sollecita un soccorso immediato. I migranti sono a bordo di un gommone che sta finendo il carburante. I migranti sono fuggiti dalla Libia. Alarm Phone ha confermato che le autorità erano state informate e le ha esortate a inviare una missione di salvataggio. Nel frattempo un altro gruppo di migranti si trovava a bordo di una barca in difficoltà al largo della città libica di Zuwara, a 60 km dal confine tunisino. Alarm Phone ha dichiarato che non è stato stabilito alcun contatto con i migranti. E’ stata effettuata una ricerca ma non è stata trovata traccia di alcuna imbarcazione con migranti nella zona. “Temiamo che siano stati intercettati e respinti in Libia dalle guardie di frontiera libiche”, dice Alarm Phone.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]