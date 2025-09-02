150 droni russi sull’Ucraina, le forze di difesa aerea ne neutralizzano 120

KIEV (UCRAINA)(ITALPRESS) – Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 120 dei 150 droni russi. La notizia è stata riportata dall’Aeronautica militare delle Forze armate ucraine sull’app Telegram. A partire dalle 19 di ieri, le forze russe hanno lanciato 150 droni d’attacco del tipo Shahed, insieme a vari droni esca, nelle regioni di Kursk, Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Russia) e Chauda (Crimea temporaneamente occupata).

L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle unità missilistiche antiaeree, dalle divisioni di guerra elettronica e sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto o soppresso 120 UAV di tipo Shahed e vari droni esca nell’Ucraina settentrionale, meridionale, orientale e centrale. Un incendio è scoppiato a Bila Tserkva, nella regione di Kiev, in seguito a un attacco con un drone russo. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite.

LE PAROLE DI BESSENT

“Tutte le opzioni sono sul tavolo”, mentre l’amministrazione Trump sta valutando nuove sanzioni contro la Russia a causa dei continui bombardamenti delle città ucraine. Lo ha detto in un’intervista esclusiva a Fox News il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, rispondendo a una domanda sulle possibili misure da adottare contro Mosca. “Il presidente Putin, fin dallo storico incontro di Anchorage, fin dalla telefonata, quando i leader europei e il presidente Zelensky erano alla Casa Bianca il lunedì successivo, ha fatto l’opposto di quanto aveva indicato di voler fare. Anzi, ha, in modo spregevole, intensificato la campagna di bombardamenti”, ha affermato Bessent. “Quindi penso che con il presidente Trump tutte le opzioni siano sul tavolo e penso che le esamineremo molto attentamente questa settimana”, ha aggiunto. Dopo il vertice con Putin in Alaska il 15 agosto, Trump ha dichiarato che entro “due settimane” avrebbe saputo se si sarebbero potuti fare progressi per la fine della guerra tra Russia e Ucraina, accennando anche a possibili sanzioni contro Mosca. Ha avvertito che la mancanza di progressi potrebbe innescare “sanzioni massicce o tariffe massicce o entrambe le cose”.

