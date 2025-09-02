11 persone intossicate dopo aver mangiato del pesce a Cagliari, risto-bar nei guai

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 11 le persone che risultano intossicate dopo aver mangiato del pesce in un risto-bar di Cagliari. Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e di personale dell’ASL, sono intervenuti presso un esercizio di catering e ristorazione, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni clienti che avevano accusato un malore dopo aver consumato alimenti a base di pesce. Le undici persone avevano manifestato sintomi riconducibili alla cosiddetta “sindrome sgombroide” e sono state ricoverate presso gli ospedali Brotzu e Santissima Trinità di Cagliari. Tutti restano sotto osservazione clinica, ma non risultano in pericolo di vita.

All’esito dell’ispezione condotta dai Carabinieri del NAS insieme al personale sanitario, è stata riscontrata la presenza di un’area di stoccaggio degli alimenti non notificata alle autorità competenti. Contestualmente sono state sequestrate quattro razioni di polpo, destinate ad analisi di laboratorio, e disposta l’immediata sospensione precauzionale dell’attività, in attesa degli ulteriori accertamenti e delle prescrizioni imposte dagli ispettori sanitari. I militari hanno inoltre ricostruito parte della filiera di distribuzione, risalendo a un centro di approvvigionamento situato nella zona industriale di Macchiareddu. Qui i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di prodotti ittici per un peso complessivo di 36 chilogrammi.