11 arresti per l’assalto ai furgoni portavalori, Luongo “Eccellente lavoro dei Carabinieri”

ROMA (ITALPRESS) – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’armata, Salvatore Luongo, esprime la sua più profonda ammirazione per l’operazione condotta dai Carabinieri di Livorno che hanno smantellato la banda responsabile a marzo scorso dell‘assalto a due furgoni portavalori. “L’arresto dei responsabili del brutale assalto ai furgoni portavalori a San Vincenzo (LI) il 28 marzo scorso, culminato nel furto di 3 milioni di euro, è un colpo durissimo inferto alla criminalità. Esprimo la mia più profonda ammirazione per l’eccellente lavoro investigativo del Comando Provinciale di Livorno, condotto con tenacia e straordinaria professionalità sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Un plauso speciale va inoltre ai carabinieri del G.I.S., del 1° Rgt. Paracadutisti Tuscania, dei Cacciatori e del Comando Provinciale di Nuoro per il coraggio e la precisione dimostrati in supporto ai colleghi livornesi nella rischiosa fase esecutiva degli arresti”.

Queste le parole del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’armata, Salvatore Luongo, che si è congratulato telefonicamente con il Comandante Provinciale, sottolineando: “Questo straordinario successo operativo ribadisce con forza l’impegno incessante dei Carabinieri nella lotta contro ogni forma di criminalità, anche la più efferata”.

LA CRONACA DEI FATTI

