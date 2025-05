109 migranti salvati da Sea Watch in rotta verso il porto di Livorno

LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Un totale di 109 migranti salvati nel Mediterraneo centrale sono attualmente in rotta verso il porto di Livorno, in Italia, dopo essere stati soccorsi dall’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch. La nave Sea Watch 5 ha inizialmente soccorso 104 persone da un’imbarcazione in legno in difficoltà, tra cui 41 minori, durante un’operazione di salvataggio. “Le persone stanno ora ricevendo assistenza a bordo mentre navighiamo verso Livorno, in Italia, che ci è stato assegnato come porto sicuro,” ha dichiarato l’ONG in un comunicato. Poco dopo il primo salvataggio, l’equipaggio ha ricevuto una nuova segnalazione riguardante un’altra imbarcazione in difficoltà.

Durante le operazioni di ricerca, è stata avvistata una motovedetta della guardia costiera libica a circa 3,5 chilometri di distanza. Le imbarcazioni di salvataggio di Sea Watch sono riuscite a intervenire e a mettere in salvo altre cinque persone. Resta però l’incertezza sul destino dell’imbarcazione che aveva originato il secondo allarme. Secondo quanto riferito da Sea Watch, l’agenzia europea Frontex ha successivamente comunicato che le persone a bordo erano state soccorse. “Non sappiamo se ciò significhi che siano state salvate dalla guardia costiera italiana o intercettate dalla guardia costiera libica e illegalmente riportate in Libia” ha affermato l’ONG, sollevando preoccupazioni su potenziali violazioni del diritto internazionale.

Sea Watch continua a chiedere vie sicure e legali per i migranti e sollecita i paesi europei a rispettare gli obblighi umanitari nel Mediterraneo.

– foto Sea Watch –

(ITALPRESS).