10 kg di cocaina in casa ai fini di spaccio, tre arresti a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato tre cittadini romani, un 38enne, sua madre 63enne e la sua fidanzata 20enne, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari ieri hanno notato l’uomo mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un 35enne romano nei pressi della fermata della metropolitana “Battistini” e lo hanno fermato trovando nelle sue tasche 2 g di cocaina e 160 euro.

I Carabinieri hanno poi deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, un’unità immobiliare indipendente, dove si trovavano le due donne, che vivono con lui e dove sono state trovate 22 confezioni, contenenti complessivamente circa 10 chili di cocaina, oltre a materiale per tagliare e confezionare lo stupefacente. I militari hanno inoltre trovato e sequestrato, una pressa per stampo in metallo, un frullatore e un colino intriso di sostanza stupefacente, 20 piastre in acciaio riproducenti diversi loghi per marchiare i panetti, attraverso l’utilizzo di fogli A4, 35 camere d’aria, 32 buste trasparenti con chiusura ermetica per sottovuoto, 10 rotoli di nastro adesivo e 2 rotoli in cellophane. Sequestrato tutto il materiale, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli e le donne nel carcere di Rebibbia. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per tutti e tre e disposto per madre e figlio la custodia cautelare in carcere mentre la sorella la libertà in attesa del processo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).