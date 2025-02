1 Year To Go Milano-Cortina 2026, il video ufficiale

ROMA (ITALPRESS) - 1 Year to go. Manca un anno esatto alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in programma allo stadio San Siro di Milano. E' scattato il countdown ufficiale e il percorso verso i Giochi del 2026 è entrato così nel vivo. gm/gtr (Video ufficio stampa Milano Cortina 2026)