توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني، في سجنه، الجمعة، الذي كان محتجزًا فيه بروسيا، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن مصلحة السجون.

وقالت وسائل الإعلام إنه جاري التحقيق في أسباب وفاة نافالني، فيما أوضحت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أن نافالني شعر بالاعياء بعد أن تمشى هذا الصباح وفقد وعيه على الفور تقريبًا.

ووصل العاملون في مجال الرعاية الصحية على الفور وتم استدعاء فريق طبي للطوارئ. ومع ذلك، فإن جميع تدابير الإنعاش اللازمة لم تعط نتائج إيجابية، وأكد أطباء الطوارئ وفاة نافالني.

من جهته، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بوفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.