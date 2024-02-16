توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني، في سجنه، الجمعة، الذي كان محتجزًا فيه بروسيا، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن مصلحة السجون.
وقالت وسائل الإعلام إنه جاري التحقيق في أسباب وفاة نافالني، فيما أوضحت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أن نافالني شعر بالاعياء بعد أن تمشى هذا الصباح وفقد وعيه على الفور تقريبًا.
ووصل العاملون في مجال الرعاية الصحية على الفور وتم استدعاء فريق طبي للطوارئ. ومع ذلك، فإن جميع تدابير الإنعاش اللازمة لم تعط نتائج إيجابية، وأكد أطباء الطوارئ وفاة نافالني.
من جهته، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بوفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، معلقاً على وفاة المعارض الروسي: بعد سنوات من الاعتقال في نظام سجون غير ليبرالي تماماً، تفقد روسيا صوت حر، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.
وعبر تاياني عن القرب من عائلة نافالني، مضيفاً: ناضلنا دائماً، حتى عندما كنت في البرلمان الأوروبي، من أجل الحرية سواء في روسيا أوبيلاروسيا.. الآن سيكون هناك صوت أقل للحرية.
من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن وفاة نافالني أثناء احتجازه هي صفحة حزينة أخرى تحذر المجتمع الدولي.
وأعربت ميلوني عن تعازيها القلبية، معبرة عن الأمل في أن يتم توضيح تفاصيل هذه الواقعة المزعجة بشكل كامل.