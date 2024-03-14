قام فريق الإنقاذ التابع لسفينة الإنقاذ الإنسانية أوشن فايكينج الذي تديره منظمة سوس ميديتيراني غير الحكومية بإجلاء 25 مهاجرًا من قارب مطاطي منجرف تم رصده عبر منظار في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

ومن الضروري البدء في خطة طبية للإصابات الجماعية، لرعاية الناجين الذين تم العثور عليهم في حالة صحية جسدية وعقلية شديدة الضعف، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتمت عملية إخلاء طبي بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي، وتم نقل شخصين فاقدي الوعي إلى صقلية بطائرة هليكوبتر.