وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم، في ترينتو، اتفاقية التنمية والتماسك بين الحكومة ومقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي.

وشددت ميلوني على ضرورة أن تتوافق الفرص مع المسؤوليات، مضيفة: البعض لا يحب ذلك ولكني أعتقد أنه يمثل تحديًا كبيرًا لهذه الأمة، تحدي المسؤولية والجدارة. لقد قمنا أيضًا بهذا العمل بشأن صناديق التماسك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت ميلوني أن لدى روما أكبر خطة وطنية للتعافي والصمود، وتابعت: قيل إنه لو حاولنا إعادة التفاوض بشأنها لخاطرنا بخسارة الموارد.

وأشارت إلى أهمية إعادة التفاوض بشأنها، لأنه عندما كتبت كان الواقع مختلفا، مضيفة: إن الموارد هي أدوات، ويجب أن تتكيف مع السياق المتغير.