قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن إيطاليا دولة تراكمت فيها فجوات مختلفة بمرور الوقت بين الشمال والجنوب، وبين الساحل التيراني والبحر الأدرياتيكي، وهي فجوات داخل نفس المناطق، بين المزيد من المناطق الداخلية والمناطق الأكثر تحضرًا، ويتم الوصول إليها بشكل أكبر من خلال الخدمات والبنية التحتية.

وأضافت ميلوني، خلال إجتماع في قصر كيجي، أن تقليص هذه الفجوات هو أحد أولويات الحكومة وأفضل طريقة للقيام بذلك هو تركيز الموارد المتاحة، بدءا من الموارد الأوروبية المرتبطة بسياسات التماسك، على التدخلات الاستراتيجية وطويلة الأجل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشددت ميلوني على ضرورة إنفاق هذه الموارد بشكل جيد، وفي أقصر وقت ممكن، مع تجنب الهدر وعدم الكفاءة.