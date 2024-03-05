وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، على القرارات المقترحة بشأن البعثات الدولية الثلاث، أي بلاد الشام بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل، و أسبيدس للأمن في البحر الأحمر وإوام في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مهمة أسبيدس ذات طبيعة دفاعية فقط، ما يعني أنها لن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات وقائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف تاياني، في مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بشأن قرار المجلس الوزراء بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية، أن الدفاع لا يعني مرافقة بسيطة، بل يعني إمكانية الرد بطريقة عسكرية، كما حدث خلال هجوم الطائرات بدون طيار على المدمرة كايو دويليو.

وأكد أن هذه هي قواعد الاشتباك، موضحاً أن المهام التنفيذية هي الدفاع عن النفس بشكل موسع، أي تحييد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية المرافقة بشكل مباشر، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على السفن.