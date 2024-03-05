مجلس الشيوخ يوافق على المهمات.. و تاياني: عملية البحر الأحمر دفاعية

20/07/2022 l' Aula del Senato vuota (ROMA - 2022-07-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، على القرارات المقترحة بشأن البعثات الدولية الثلاث، أي بلاد الشام بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل، و أسبيدس للأمن في البحر الأحمر وإوام في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مهمة أسبيدس ذات طبيعة دفاعية فقط، ما يعني أنها لن تكون قادرة على اتخاذ إجراءات وقائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف تاياني، في مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بشأن قرار المجلس الوزراء بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية، أن الدفاع لا يعني مرافقة بسيطة، بل يعني إمكانية الرد بطريقة عسكرية، كما حدث خلال هجوم الطائرات بدون طيار على المدمرة كايو دويليو.

وأكد أن هذه هي قواعد الاشتباك، موضحاً أن المهام التنفيذية هي الدفاع عن النفس بشكل موسع، أي تحييد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية المرافقة بشكل مباشر، والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على السفن.

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