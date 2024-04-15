قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه في سياق يتسم بتهديدات شديدة، فإن الاتحاد الأوروبي مدعو أيضًا إلى رفع مستوى التزامه، والقيام بذلك بشكل عاجل.

وأضاف ماتاريلا، في كلمته أمام مؤتمر الذكرى الـ 75 لحلف شمال الأطلسي، في قيادة الوحدات المتنقلة والمتخصصة “باليدورو” في روما، أن هذا الأمر يتطلب إيجاد دفاع مشترك، بعد المحاولات الفاشلة في نهاية القرن الماضي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد أن منح الاتحاد الأوروبي قدرًا أكبر من الاستقلال الاستراتيجي سيسمح لحلف شمال الأطلسي بأن يصبح أقوى، على وجه التحديد بسبب التكامل بين المنظمتين، مع تعزيز إحدى ركائزه، والتي أصبحت أكثر هشاشة اليوم.