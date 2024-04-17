حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا من خطر انتشار الصراع في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن، كما يحدث الآن، لإيجاد طريقة للوصول إلى الحل الوحيد الممكن وهو حل الدولتين.

وقال ماتاريلا في صوفيا، في نهاية المحادثات مع الرئيس البلغاري رومين راديف إن هذا الأمر كان موضوع الاجتماع الاستثنائي لمجموعة السبع قبل ثلاثة أيام والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإيجاد طريقة لتحديد حالة مستقرة للسلام في النهاية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبخصوص أوكرانيا، شدد ماتاريلا على ضرورة تأكيد مبدأ الكرامة المتساوية لكل دولة، مشيراً إلى أنه غير المقبول أن تفرض دولة أقوى إرادتها على دولة أقل قوة.