استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال لوكا جوريتي، في قصر كويرينالي، برفقة ممثل عن أعضاء القوات الجوية.

وأكد ماتاريلا أن القوات الجوية، في إطار المهمة التي عهدت بها الجمهورية إلى القوات المسلحة، تساهم بطرق ذات قيمة كبيرة في الدفاع عن الدولة الديمقراطية وقواعد المجتمع الدولي، والتي تعتبر ضرورية للسلام و التماسك بين الأمم الذي نأمل في استعادته، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار إلى التزام أكثر صرامة بسبب عدم الاستقرار الدولي الناجم عن العدوان الروسي على أوكرانيا وعنف الصراع في الشرق الأوسط الناجم عن الهجوم الذي شنته حركة حماس ورد فعل إسرائيل في غزة والعديد من الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى الإجراءات الخطيرة ضد حرية الملاحة في البحر الأحمر.