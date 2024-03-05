قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم، إنه لحسن الحظ أن رئيس الجمهورية ليس صاحب سيادة.

وأضاف ماتاريلا، خلال لقاء مع جيانفرانكو جولياني، رئيس كاساجيت صندوق المساعدة التكميلية المستقل للصحفيين الإيطاليين، أن من بين المهام الأساسية ضمان احترام الجميع للدستور. الانطلاق من النفس، بطبيعة الحال، وأن يحترمها الجميع في الحديث وفي المقارنة بين الهيئات الدستورية. وسيكون الأمر خطيرًا أن يدعي أحدهم، ومن بينهم أيضًا رئيس الجمهورية، أنه يسند إلى نفسه المهام التي يسندها الدستور إلى سلطات الدولة الأخرى.

وتابع: كثيراً ما يتم الاستشهاد برئيس الجمهورية لأسباب مختلفة، ودوافع مختلفة. وهناك من يلجأ إليه بشدة ويسأل “رئيس الجمهورية لا يوقع على هذا القانون لأنه لا يستطيع الموافقة عليه، لأنه خطأ جسيم، أو رئيس الجمهورية وقع على ذلك القانون وبالتالي شارك فيه، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يوقع على القوانين، بل يوقع على إصدارها، وهو أمر مختلف تماما.