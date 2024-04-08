تقدم منطقة لومبارديا المشروع الخاص المخصص للأطفال والمراهقين لتقريبهم من عالم المتاحف.

و يتم تنظيم المشروع، بدعم من مؤسسة كاريبلو، بالتعاون مع متحف أبونامنتو ومع شبكة الخطابات في أبرشيات لومبارد.

ويهدف المشروع الذي تصوره منطقة لومبارديا، من خلال جمعية الاشتراك في المتاحف وبمشاركة نشطة من المتحدثين مع مراكز التجميع بين أكثر الأماكن التي يرتادها الأطفال والشباب إلى بناء جسر جديد بين الأسر اللومباردية التي لديها أطفال في سن المدرسة (الابتدائية) المدرسة والمدارس الإعدادية) والمتاحف الـ 218 المدرجة في حلبة AM Lombardia، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.