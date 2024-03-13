تحدث وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، عن الانتخابات الأخيرة في أبروتسو قائلاً: لم يحدث أن تمت إعادة تعيين رئيس منتهية ولايته، موضحاً أنها حقيقة سياسية إيجابية بالنسبة ليمين الوسط.

وقال لولوبريجيدا، في مقابلة مع صحيفة ميساجيرو: تم تأكيد وجود يمين الوسط بقيادة حزب إخوة إيطاليا، نظرًا لأننا حصلنا بيننا وبين قائمة مارسيليو على 29.5%، وهو رقم جيد بالنسبة للوسط الذي يحصل بين فورزا إيطاليا ولوبي وسيسا على 16%، وهو ما يحتفظ به حزب الرابطة فيما يتعلق بالسياسات.

وأكد أن يمين الوسط بات أكثر استقرارا وأكثر صلابة لأن الهزيمة في سردينيا كانت بمثابة تعثر، لكنها قادت إلى التفكير وربما الاستيقاظ قليلا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: لقد أعطينا إشارة تعافي وحشدنا المزيد ورصنا الصفوف وكان هذا العمل موضع استحسان المواطنين.. نهدف إلى الحصول على صوت واحد أكثر من 22 سياسة.