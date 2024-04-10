عبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إينازيو لا روسا، عن الأسف جراء الانفجار العنيف في محطة الطاقة الكهرومائية في حوض سوفيانا الاصطناعي، على جبال الأبينيني في بولونيا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة عمال وما زال أربعة آخرون في عداد المفقودين.

وقال لا روسا: لا يزال رجال الإنقاذ الذين أتوجه إليهم بخالص الشكر يشاركون في العمليات في ظروف صعبة للغاية.

وأكد أن مأساة سوفيانا هي مأساة أخرى حدثت في مكان العمل، مضيفاً: على الرغم من إجراء العديد من التحديثات على النظام التنظيمي على مر السنين، إلا أننا حتى اليوم نجد أنفسنا مضطرين لإحياء ذكرى الموتى.

واعتبر لا روسا أن “المزيد من الأمن هو التزام صعب، ونحن نعرف ذلك جيدًا. لكنها ليست مهمة مستحيلة. ومع ذلك، فإن إرادة الجميع مطلوبة. من المؤسسات المركزية إلى المؤسسات المحلية، ومن الشركات إلى العمال، مروراً أخيراً بالشخصيات المسؤولة عن مراقبة السلامة”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.