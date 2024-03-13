لأول مرة في حياته المهنية يتخلى كيكو زالوني عن دور الممثل ويقترح نفسه كموسيقي خالص لمرافقة صوت فرانشيسكو دي جريجوري على البيانو في ألبوم “Patiche” في 12 أبريل على أقراص رقمية و مضغوطة.

وتحظى قائمة الأغاني بالتحولات بدءًا من صحيح او مختلط “Giusto o Misto” وهي الأغنية التي لم يتم إصدارها وتستبق إصدار الألبوم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتعد قائمة الأغاني، المكونة من 15 مقطعًا لألبوم مزدوج، بمثابة دفعة قوية لأفضل الموسيقى الإيطالية، حيث تتناوب أغاني دي جريجوري مع أغاني المؤلفين مثل باولو كونتي، وبينو دانييلي، وأنتونيلو فينديتي، وزالوني.