وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون التصديق على البروتوكول الموقع بين إيطاليا وألبانيا بشأن المهاجرين وذلك بأغلبية 93 صوتا مقابل 61 صوتا.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بالفعل. وقال وكيل وزارة الداخلية إيمانويل بريسكو إن “بروتوكول التعاون مع ألبانيا لإدارة شؤون المهاجرين يمثل مساهمة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر”، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأضاف أن الاتفاق حظى بتقدير واسع النطاق في أوروبا، معبراً عن الأمل في أن يصبح فعال بالكامل في أقرب وقت ممكن، مما يساهم في سياسات العودة إلى الوطن والحد من تدفقات الهجرة في إيطاليا، وهي البيانات التي أظهرت بالفعل انخفاضًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة بفضل الاتفاقيات المبرمة مع بلدان المغادرة.

وأكد أن الحكومة الإيطالية تواجه أزمة الهجرة غير الشرعية بكل الوسائل، مضيفاً: حدودنا مفتوحة لأولئك الذين يصلون عبر طريق قانوني وفقًا لاحتياجات أمتنا، بينما لن يكون هناك أي تسامح مع المتاجرين بالبشر.