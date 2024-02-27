علقت السكرتير العام للحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين وجوزيبي كونتي على فوز أليساندرا تودي في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سردينيا، في انتظار البيانات الرسمية النهائية.

وقالت شلاين: أنا متحمسه للغاية، لأن انتصار سردينيا يلوح في الأفق، هذا النصر الاستثنائي للمرشح الذي أدار حملة رائعة لاستعادة الأمل، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكدت أن المشروع مقنع وذو مصداقية، وتابعت شلاين: هذه النتيجة تؤكد الاختيار الذي ولد في المنطقة، لقد آمنت به على الفور وبدأت علاقة التقدير مع أليساندرا قبل هذا الترشيح. هل يكون هناك تغيير؟ نعم بالتأكيد.