وقعت شركة فولفو اتفاقية تعاون مع Breathe Battery Technologies، مما يجعلها أول شركة مصنعة للسيارات يمكنها الوصول إلى أحدث إصدار من برنامج الشحن القائم على الخوارزمية الحاصل على براءة اختراع والذي طورته هذه الشركة، لاستخدامه في سيارات فولفو الكهربائية الجديدة بالكامل.

وبفضل دمج برنامج Breathe في منصة إدارة البطارية التي تم تطويرها داخليًا بواسطة شركة فولفو بهدف تحسين أداء تقنية الشحن، فإن الشركة المصنعة للسيارة قادرة على ضمان أوقات شحن أسرع لعملائها وتجربة قيادة وشحن أفضل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وسيتم طرح التقنية الجديدة في الجيل الجديد من سيارات فولفو الكهربائية بالكامل، والتي من المتوقع أن تقلل الوقت اللازم لإعادة شحن سيارة كهربائية حصريًا من 10 إلى 80% من حالة الشحن بنسبة تصل إلى 30% بنفس كثافة الطاقة.

من جهتها، قالت آن-صوفي إيكبيرج، الرئيس التنفيذي لصندوق فولفو لتكنولوجيا السيارات، إن الاستثمار الشراكة التجارية مع Breathe تساعد على حل مشكلة معروفة جيدًا بالنسبة للذين يستخدمون السيارات الكهربائية وتجعل أداء شحن السيارات أكثر تنافسية.