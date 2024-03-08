أكد أولجان شاركا، الرئيس التنفيذي لشركة iGenius، وهي شركة إيطالية نشطة منذ عام 2016 في مجال البحث وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن ظاهرة الذكاء الاصطناعي تبدأ منا ومن سرعة تغيرنا وهي رحلة نحو ما لا نهاية للمعرفة الإنسانية التي تبحث عن طريقة جديدة للتطور والتوسع.

جاءت تصريحات شاركا، خلال فعاليات “سرعة التغيير: كيف ساهمت التكنولوجيا والاكتشافات العلمية والأوبئة في تطوير الذكاء الاصطناعي. العقل البشري” نظمه برنامج الماجستير في العلاقات الإعلامية والاتصالات التجارية من ALMED (المدرسة الثانوية في الاتصالات الإعلامية والترفيهية) التابعة للجامعة الكاثوليكية في القلب المقدس في ميلانو.

وأضاف شاركا أن إضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة من خلال تطوير الذكاء الاصطناعي هو جزء من مسار النهضة الرقمية الذي نشهده والذي يكون الإنسان في مركزه ويقود هذه الثورة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: سنقرر كيفية تصميم المستقبل، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة تبرز أهمية هذه التكنولوجيا والأثر الذي يمكن أن تحدثه، وأن إيطاليا لديها كل الأدوات والمعرفة لتكون بطلة هذه النهضة.