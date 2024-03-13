أتمت فيورداليتشي، المعروفة باسم أليتشي، عامها الـ104 في 12 مارس.

وولدت السيدة في منطقة كورسو ماجينا في ميلانو، ثم عاشت في مناطق مختلفة من المدينة بما في ذلك مونتي روزا.

وأعربت فيورداليتشي في وقت سابق عن رغبتها في الاحتفال بعيد ميلادها من خلال لقاء رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتحققت رغبة السيدة مع صعود أليتشي ريزيتي إلى الطابق 35 من قصر لومبارديا واستقبلها حاكم لومبارديا وموظفيه في مكتبه.