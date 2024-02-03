حصلت عيادة سان دوناتو، إحدى المستشفيات التابعة لمجموعة سان دوناتو الإيطالية، على إدارة متعددة السنوات لمستشفى عام في العراق، وهو المستشفى الجامعي في مدينة النجف، لتجهيز 492 سريراً والمملوكة لوزارة الصحة العراقية.

ووقع الاتفاقية وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، و كامل الغريبي، رئيس مجموعة (Gksd) للاستثمارات، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو الصحية للمستشفيات، بحسب ما نقلته وكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأكد وزير الصحة أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وإيطاليا ومن أجل العمل المشترك بين البلدين.

وتعزز الشراكة مع مجموعة سان دوناتو هذا التعاون، ولأول مرة، تجلب التميز في الرعاية الصحية الإيطالية لخدمة البلاد والشعب العراقي.

من جهته، علق كامل الغريبي، على توقيع الاتفاقية، قائلاً: يشرفنا هذا التكليف الذي تلقيناه من الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تكتسب طابعا رياديا، معبراً عن الأمل في أن تمثل فقط بداية لتعاون وثيق بشكل متزايد بين البلدين، ما يفتح الباب أمام فرص تطوير وتعاون جديدة لشركات إيطالية أخرى.

وتأتي الاتفاقية في إطار الاتجاه الجديد للسياسة الصحية، بهدف إنشاء أداة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المشغلين الدوليين لرفع جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول و الاستدامة المالية للشعب العراقي.