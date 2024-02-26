قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنى التحتية، إن العمل في الشرطة أو قوات الدرك أو فرقة الإطفاء يعني القيام بعمل دقيق يمكن لأي شخص أن يرتكب أخطاء فيه.

وأضاف سالفيني: ما لم أقبله كوزير للداخلية لا أقبله كنائب لرئيس الوزراء، وهو أن يتم تصوير الشرطة الإيطالية على أنها هيئة جلادين.

وتابع سالفيني: في حال ذهبت إلى الميدان بكل التصاريح، دون مهاجمة أو إهانة أو بصق أو دفع، فلن تواجه أي مشكلة. وأكرر أنه، كما قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، سيتم إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وعبر سالفيني عن الأمل في ألا يقوم اليسار بالزج بالعسكريين إلى الطاولة السياسية، وإلا فسيكون الأمر خطيرًا حقًا.