كشف وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سالفيني عن استثمار مبلغًا غير مسبوق من المليارات في جميع أنحاء إيطاليا وخاصة في الجنوب للتعويض عن عقود من التأخير.

وقال سالفيني في حديثه للصحفيين في متحف بيترارسا دي بورتيسي (نابولي) على هامش كلمته على المسرح: أستثمر في السرعة العالية، في الألعاب الأولمبية الشتوية، في سد جنوة، ولكن قبل كل شيء، للحاق بالركب في العديد من مناطق جنوب إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: نتجه نحو البيئة الخضراء من خلال الحقائق، وليس من خلال أحاديث بروكسل أو السيارات الكهربائية أو الدراجات البخارية الصينية.