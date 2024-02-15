قال ماتيو رينزي، زعيم حزب إيطاليا الحية، إن الوضع الدولي خطير للغاية، حتى لو لم يكن هناك سوى القليل من القلق بشأنه.

وأضاف رينزي أن أحد أسباب ترشحه في الانتخابات الأوروبية هو إعادة القضايا الجيوسياسية إلى مركز جدول أعمال بروكسل، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أن مستقبل الكوكب وكرامة السياسة يعتمد على هذه المسائل.