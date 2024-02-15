أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، عن سعادتها بلقاء رئيس وزراء رومانيا مارسيل سيولاكو ووزرائه في روما لحضور القمة الحكومية الدولية الثالثة بين إيطاليا ورومانيا.

وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مع سيولاكو: مضى 13 عامًا منذ أن التقينا في إطار هذه الصيغة، فخورة جدًا بأن هذه الفجوة تتقلص لأن إيطاليا ورومانيا متحدتان بعلاقات قوية للغاية وروابط ثقافية عمرها آلاف السنين، وشعبانا يتقاسمان الكثير، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وأعلنت ميلوني التوقيع على إعلان مشترك مهم للغاية يحدد الأولويات المشتركة الجديدة، بالإضافة إلى “7 وثائق أخرى مهمة”.

وأضافت ميلوني: جددنا اهتمامنا المشترك بشأن منطقة استراتيجية وهي غرب البلقان، مشيرة إلى أن إيطاليا تعتبر عملية إعادة توحيد الدول التي تشكل جزءًا من هذا الربع مع أوروبا أولوية.

وأكدت رئيسة الوزراء أن هذا النهج تتقاسمه رومانيا وأن هناك تقاربًا كاملاً بشأن مسار انضمام مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا.

من جهته، أعرب سيولاكو عن القناعة “بأننا نسير على الطريق الصحيح سواء بشأن تعزيز شراكتنا الاستراتيجية أوالصداقة بين بلدينا”. وأضاف سيولاكو: اليوم لدينا الفرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ علاقاتنا الثنائية.