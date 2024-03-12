قال رئيس منطقة كامبانيا فينتشنزو دي لوكا، اليوم، إنه قرأ تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بولزانو، وأعتبرها إيجابية للغاية، لتأكيد روح التعاون الضرورية بين الحكومة والأقاليم، بشأن صناديق التماسك.

وأضاف دي لوكا أن منطقة كامبانيا أرسلت برنامجها الاستثماري من 5 أشهر، وهو نتيجة للاحتياجات التي طرحتها البلديات وتم مشاركتها، بالنسبة للجزء الحاسم من البنية التحتية، مع الوزارات المعنية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أنه طوال هذه الفترة، كان هناك حوار مستمر مع وزارة التماسك، التي تستجيب هيئة الإدارة الإقليمية لطلباتها للتوضيح في كل مرة.

واعتبر دي لوكا أن جميع الظروف متوافرة للتوقيع السريع على اتفاقية التماسك مع منطقة كامبانيا، لصالح الأقاليم والشركات وعالم الثقافة.